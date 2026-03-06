Militari ucraini stanno partendo per il Golfo Persico, dove supporteranno le forze statunitensi nella lotta contro i droni kamikaze iraniani. La decisione è stata comunicata da Kiev, che invierà truppe in Medio Oriente per collaborare con gli alleati americani. La missione mira a contribuire alla neutralizzazione delle minacce provenienti da Teheran.

Anche Kiev si fa sentire per supportare gli Usa nel conflitto contro l’Iran. A breve, l’Ucraina manderà dei soldati in Medio Oriente per fornire supporto all’esercito americano e ai loro alleati per contrastare i raid dei droni di Teheran. A darne notizia è stata l’ Afp, citando le parole di un alto esponente delle autorità ucraine: «L’arrivo di militari ucraini nel Golfo Persico è atteso a breve», ha affermato, spiegando che sono in corso negoziati «per stabilire come procedere». In cambio del supporto, Kiev spera di ricevere missili Patriot dagli Stati Uniti, che sono gli unici in grado di contrastare i razzi balistici lanciati da Mosca. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky conta sull’appoggio diplomatico dell’amministrazione Trump nei colloqui di pace. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Militari ucraini in partenza per il golfo: aiuteranno gli Usa a neutralizzare i droni kamikaze iraniani

L'Ucraina invierà armi nel Golfo? Le pressioni Usa e la svolta dopo 4 anni di guerra: «Droni iraniani, sappiamo come fare»

Droni iraniani: gli Usa chiedono aiuto a Zelensky

L'Ucraina sorprende tutti: il trucco geniale contro i droni russi

