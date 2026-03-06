L’Italia ha inviato almeno 160 militari della Marina militare che si sono imbarcati su una nave italiana diretta verso l’area di Cipro. Gli uomini sono stati schierati con l’obiettivo di contribuire alla difesa dell’isola. La presenza delle forze italiane si inserisce in un’operazione di rafforzamento della sicurezza nella regione. La nave si trova ora in navigazione verso il territorio cipriota.

Sono almeno 160 gli uomini della Marina militare italiana che raggiungeranno a bordo di una nave italiana l’area di Cipro per la difesa dell’isola. L’operazione avverrà nell’ambito di un assetto in coordinamento tra Italia, Spagna, Francia e Olanda. I numeri dei militari impiegati potranno variare a seconda del tipo di nave – fregata o cacciatorpediniere – che verrà inviata. tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - L’Italia invia almeno 160 militari della Marina per la difesa di Cipro

Francia, Italia e Grecia coordinano gli aiuti militari per Cipro. La Spagna invia una fregata. Trump, Berlino con Madrid: «Non ci lasceremo dividere»DALLA NOSTRA CORRISPONDENTEBRUXELLES - L’iniziativa per mettere in campo una «solidarietà europea» nei confronti di Cipro in seguito all’attacco con...

Iran, la risoluzione del cdx su "aiuti" militari a Paesi del Golfo: uso basi Usa in Italia, difesa anti-aerea e nave a CiproL'opposizione ha contestato l'iniziativa del governo, presentando una contro-risoluzione che sostanzialmente chiede il supporto al governo spagnolo e...

Contenuti utili per approfondire Italia invia.

Discussioni sull' argomento L'Italia pronta a mandare aiuti militari a Kuwait, Emirati, Qatar e Bahrein. Tajani: Le basi agli Usa? Se le chiederanno il governo valuterà; Guerra in Iran, tutti gli aggiornamenti in diretta; Crosetto al parlamento: Manderemo un nave della Marina Militare per difendere Cipro; Venezuela, scarcerati almeno otto prigionieri politici.

++ Guerra Iran, l'Italia invia almeno 160 militari in difesa di Cipro ++ GLI AGGIORNAMENTI: https://tinyurl.com/k94xuf4p - facebook.com facebook

L'Italia invia il suo sistema SAMP/T nel Golfo, lasciandone solo uno a difesa del suo territorio. Un azzardo Possibile, ma calcolato. Nel Golfo sono presenti 2.500 militari e circa 70 mila connazionali a rischio missili. Inoltre, il 20% del nostro import di gas viene x.com