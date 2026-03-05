Crisi Cipro | l’Italia invia navi per difendere l’alleato

Il 5 marzo 2026, il ministro della Difesa ha dichiarato alla Camera dei Deputati che l’Italia invierà navi militari per tutelare Cipro. La decisione riguarda il dispiegamento di assetti navali nel Mediterraneo, senza ulteriori dettagli su obiettivi o modalità. La mossa si inserisce in un’azione di supporto diretto all’isola, senza riferimenti a altre iniziative diplomatiche o militari.

Il 5 marzo 2026, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato alla Camera dei Deputati che l'Italia dispiegherà assetti navali per proteggere Cipro. Questa decisione segue le mosse di Francia e Spagna nell'ambito dell'articolo 5 della Nato. L'intervento nasce dalla necessità di rispondere alle richieste degli Stati amici in difficoltà a causa dell'escalation della crisi mediorientale. I droni iraniani hanno colpito Cipro, innescando una catena di reazioni diplomatiche e militari immediate. Il dispositivo previsto include sistemi di difesa aerea anti drone e antimissilistica. Dalla dichiarazione all'impatto: cosa cambia per la sicurezza nazionale La comunicazione del governo non si limita a un annuncio formale, ma segna un passaggio operativo concreto nella gestione della sicurezza collettiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

