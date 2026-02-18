DP World Tour 2026 Magical Kenya Open | sette italiani in gara e diretta su Sky

Il Magical Kenya Open, parte del DP World Tour 2026, si svolge dal 19 al 22 febbraio e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Golf e NOW. La causa è la presenza di sette golfisti italiani che partecipano alla competizione. I giocatori italiani si preparano a sfidarsi sui campi keniani, portando entusiasmo e attenzione nazionale. La gara promette emozioni e colpi spettacolari, con gli appassionati che potranno seguire tutte le fasi dall’inizio alla fine. Gli orari e il programma completo sono disponibili per gli appassionati di golf italiani.

DP World Tour 2026, Magical Kenya Open dal 19 al 22 febbraio su Sky Sport Golf e NOW. Sette italiani in gara: ecco programma e orari completi. Su Sky e in streaming su NOW appuntamento con un altro grande evento di golf del DP World Tour: il Magical Kenya Open presented by absa da giovedì 19 a domenica 22 febbraio. Il torneo si svolgerà sul percorso Karen Country Club, Nairobi, Kenya. Gli italiani in gara saranno sette: Guido Migliozzi, Matteo Manassero, Francesco Laporta, Renato Paratore, Filippo Celli, Stefano Mazzoli e Gregorio De Leo. I telecronisti della squadra di Sky Sport saranno Alessandro Lupi, Massimo Scarpa e Claudio Viganò.