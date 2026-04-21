Gli Usa sequestrano una nave a Hormuz Teheran | Pirati! Sarà rappresaglia

Le autorità statunitensi hanno sequestrato una nave portacontainer nel Golfo di Hormuz, sostenendo di aver agito per far rispettare un blocco. La compagnia coinvolta ha dichiarato che si tratta di un atto di pirateria, mentre Teheran ha annunciato che si tratta di una rappresaglia. Nel frattempo, il prezzo del petrolio continua a salire e le Borse sono frenate dall’ansia di un possibile escalation.

Lo scontro fra Stati Uniti e Iran nello Stretto di Hormuz segna un salto di qualità dopo il sequestro della portacontainer iraniana Touska da parte della Marina americana. L’episodio si inserisce in un contesto già segnato da tensioni crescenti e rischia di compromettere definitivamente i canali diplomatici tra Washington e Teheran. A dettare la linea è il presidente americano, Donald Trump, che ha ribadito una posizione estremamente rigida: «Lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino alla firma dell’accordo» con l’Iran. Il capo della Casa Bianca ha inoltre fissato una scadenza chiara, avvertendo che «il cessate il fuoco scadrà mercoledì pomeriggio», lasciando intendere che, senza un’intesa, si tornerà rapidamente a un confronto diretto.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Gli Usa sequestrano una nave a Hormuz. Teheran: «Pirati! Sarà rappresaglia» Notizie correlate Gli Usa colpiscono e sequestrano una nave iraniana: “Ha cercato di superare il blocco di Hormuz”. Teheran: “Pirateria”Il petrolio continua la sua corsa questa mattina dopo il sequestro della nave iraniana nello stretto di Hormuz da parte degli americani. Guerra nel golfo, la giornata. Gli usa sequestrano nave iraniana: Hormuz, tensione alle stelleTrump ha annunciato oggi la ripresa dei negoziati in Pakistan, ma ha rinnovato le minacce: "Offriamo un accordo giusto. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Gli Usa colpiscono e sequestrano una nave iraniana: l’assalto notturno dei Marines | Video; Gli Usa sequestrano una nave iraniana nel Golfo di Oman; Teheran riapre i due principali aeroporti civili. 'Droni contro imbarcazioni Usa dopo il sequestro della nave iraniana' - Liveblog; Gli Stati Uniti sequestrano una nave da carico iraniana, tregua a rischio. Ultime notizie | Ultim’ora oggi, 20 aprile: gli USA sequestrano una nave iraniana a HormuzLe ultime notizie e l'ultima ora di oggi, 20 aprile: si aggrava il quadro della guerra in Iran dopo il sequestro di una nave iraniana da parte degli USA ... ilsussidiario.net Dall’Iran stop a nuovo round negoziati. Gli USA sequestrano nave che tentava di superare il blocco a HormuzAttualmente non ci sono piani per partecipare al prossimo round di colloqui Iran-Usa. Lo ha dichiarato la principale emittente statale iraniano, Irib, citando fonti iraniane. Nelle scorse ore, altri ... strettoweb.com #Shock: Mentre i bombardamenti di USA e Israele martellano le infrastrutture, la Repubblica Islamica combatte la sua "guerra parallela" contro il proprio popolo. Decine di migliaia di arresti, torture medievali ed esecuzioni sommarie: l'analisi di Mariano Giustin - facebook.com facebook Gli iraniani muovono le armi, gli Usa portaerei e marines: tutto pronto in caso di escalation x.com