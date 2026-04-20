Oggi nelle acque del Golfo si sono verificati nuovi sviluppi con un incidente che ha coinvolto una nave iraniana, sequestrata dalle forze statunitensi. La tensione tra le due parti è aumentata, mentre le autorità americane hanno comunicato l’azione senza specificare i motivi. Nel frattempo, un rappresentante statunitense ha annunciato il ritorno ai negoziati in Pakistan, ribadendo la disponibilità a formulare un accordo, ma con parole di avvertimento.

Trump ha annunciato oggi la ripresa dei negoziati in Pakistan, ma ha rinnovato le minacce: "Offriamo un accordo giusto. O lo accettano, oppure distruggeremo ogni centrale elettrica e ogni ponte dell’Iran". Teheran ha risposto duramente, avvertendo che "non ci saranno colloqui finché resterà attivo il blocco navale statunitense". Secondo fonti iraniane, Washington avrebbe avanzato richieste “eccessive”, e il ritorno al conflitto armato viene considerato lo scenario più probabile. Si attendono ora sviluppi da Islamabad: la delegazione americana sarà guidata da Vance, ma al momento i negoziati restano sospesi e incerti. Intanto è stato diffuso un video che mostra la nave iraniana catturata dalle forze statunitensi dopo il tentativo di forzare il blocco nello Stretto.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Guerra nel golfo, la giornata. Gli usa sequestrano nave iraniana: Hormuz, tensione alle stelle

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