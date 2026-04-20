Le autorità statunitensi hanno sequestrato una nave proveniente dall’Iran, accusandola di aver tentato di oltrepassare il blocco nel tratto di mare di Hormuz. La nave è stata colpita e fermata in acque internazionali, secondo quanto riferito. Da parte di Teheran, l’episodio è stato definito un atto di pirateria. La vicenda ha suscitato reazioni e tensioni tra i due paesi.

Il petrolio continua la sua corsa questa mattina dopo il sequestro della nave iraniana nello stretto di Hormuz da parte degli americani. Il Brent avanza del 5,53% a 95,38 dollari al barile e il Wti guadagra il 6,19% a 89,04 dollari. L’agenzia di stampa Tasnim ha scritto che l’Iran è pienamente preparato a riprendere la guerra e considera sostanzialmente lo scenario bellico più probabile rispetto alla prosecuzione dei negoziati. L’agenzia ha aggiunto che, se dovesse scoppiare una guerra e le infrastrutture venissero nuovamente prese di mira, l’Iran abbandonerebbe completamente alcune delle misure restrittive adottate nella prima fase del conflitto nei confronti delle siti petroliferi nei Paesi del Golfo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli Usa colpiscono e sequestrano una nave iraniana: “Ha cercato di superare il blocco di Hormuz”. Teheran: “Pirateria”

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