Valtur Brindisi school cup 2026 al via la seconda fase | appuntamento al PalaPentassuglia

Da brindisireport.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda fase della Valtur Brindisi - Il Giardiniere School Cup 2026 inizia domani, mercoledì 1 aprile, al PalaPentassuglia. La kermesse sportiva, arrivata alla sua terza edizione, si prepara ad arrivare alla fase conclusiva che si svolgerà venerdì 24 aprile nella stessa sede. La competizione coinvolge numerose scuole della zona e si svolge in diverse tappe che culminano con la Final Four.

BRINDISI - La terza edizione della Valtur Brindisi - Il Giardiniere School Cup 2026 - entra nel vivo con la seconda fase al via dalla giornata di domani, mercoledì 1 aprile, in vista della qualificazione alla Final Four di Brindisi, in programma venerdì 24 aprile al PalaPentassuglia. Un mese intenso di partite, divertimento, entusiasmo e grande partecipazione dei ventisei (26) istituti scolastici partecipanti in tutto il territorio pugliese, nelle Provincie di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto. Un coinvolgimento diffuso che ha registrato un vero successo attraverso la pagina ufficiale 'NBB School Cup' sulla piattaforma Instagram, grazie alla collaborazione tra gli studenti che hanno creato nuovi format (interviste e quiz) e il team comunicazione societario. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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