Gli studenti dell' ITI Da Vinci hanno partecipato al Raid Cross della Croce Rossa

Sabato 18 aprile a Carpi, gli studenti dell'ITI Da Vinci hanno preso parte al Raid Cross, un’attività formativa organizzata dal Comitato locale della Croce Rossa Italiana. La manifestazione ha previsto una simulazione educativa volta a promuovere la conoscenza dei principi del Diritto Internazionale Umanitario (DIU). L’evento ha coinvolto studenti in un contesto di apprendimento pratico e interattivo, con l’obiettivo di diffondere le nozioni fondamentali del settore.

Nella mattinata di sabato 18 aprile si è svolta a Carpi un'importante attività formativa promossa dal Comitato locale della Croce Rossa Italiana: il Raid Cross, una simulazione educativa dedicata alla diffusione dei principi del Diritto Internazionale Umanitario (DIU).All'iniziativa hanno.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate "Giornata dei giusti dell'umanità": premiati gli studenti che hanno partecipato al concorso "Adotta un giusto"Fedele al consueto appuntamento annuale, ieri l'Accademia di Studi Mediterranei di Agrigento ha celebrato la "Giornata dei giusti dell'umanità". Quarta edizione del Bilancio partecipato: vince il progetto della Croce rossa italianaSi sono concluse le votazioni della quarta edizione del Bilancio Partecipato del Comune di Francavilla Fontana.