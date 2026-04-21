Un torneo internazionale di scacchi si apre nel 1993 a Philadelphia con la partecipazione di un giocatore senza ranking noto per il suo aspetto particolare, con treccine finte, cuffie e un oggetto che vibra nei pantaloni. Da allora, le partite tra i grandi maestri sono state spesso accompagnate da sospetti e accuse legate a comportamenti poco ortodossi, trasformando gli scacchi in uno sport del sospetto. Recentemente, un episodio ha acceso ulteriori polemiche sulla questione.

Cominciamo dall’inizio, perché l’inizio sarebbe già perfetto così. Philadelphia, 1993. Si presenta a un torneo internazionale di scacchi un uomo senza ranking, con finte treccine, cuffie alle orecchie e qualcosa che vibra nei pantaloni. Si fa chiamare John von Neumann, come il padre della teoria dei giochi, nel caso in cui il livello di autoironia non fosse già abbastanza alto. Pareggia con un grande maestro islandese. Al quarto turno perde per tempo scaduto dopo nove mosse, pur avendo due ore a disposizione. Poi, quando gli organizzatori gli chiedono di risolvere un semplice puzzle scacchistico, sparisce. Per sempre. Von Neumann pare fosse in realtà John “The Duke” Wayne, ex marine, complice di un matematico di nome Rob Reitzen.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gli scacchi sono ormai lo sport del sospetto: il vibratore anale di Niemann ha cambiato tutto

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