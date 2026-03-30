I Giochi Olimpici invernali si sono appena conclusi e si inizia a fare il punto sulla copertura mediatica e sui contratti di sponsorizzazione. La presenza degli atleti nelle trasmissioni televisive dipende dal risultato delle competizioni, mentre lo sport si affida sempre più ai diritti televisivi e agli accordi commerciali per finanziare gli eventi. La questione dei medaglie e della visibilità si lega a questi aspetti economici.

di Italo Gerardi Scotti* Si sono appena conclusi i Giochi Olimpici invernali ed è tempo di bilanci. Ma per una volta proviamo a staccarci dalla comunicazione ufficiale che meccanicamente ed acriticamente ci ripete e ci ripeterà all’infinito che i Giochi sono stati un successo, che tutti hanno apprezzato le capacità organizzative italiane, che tutto questo dimostra la bontà del movimento sportivo italiano. Questa è la facciata che ci racconta di uno sport di immagine, che avrebbe il vantaggio di stimolare i giovani a fare, per emulazione, attività sportiva, con tutto il benessere che ne deriva in termini di salute, socialità e benessere psicologico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Se vinci una medaglia apparirai, altrimenti scompari. Lo sport è ormai tutto sponsor e diritti tv

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