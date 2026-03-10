Secondo i dati recenti, circa 3,6 milioni di italiani praticano gli scacchi, rendendoli uno sport diffuso nel paese. La Federazione Scacchistica Italiana ha lanciato una nuova campagna di comunicazione che sarà attiva dall’11 ottobre, puntando a promuovere e coinvolgere un pubblico più ampio. La campagna mira a far conoscere meglio questa disciplina e a incrementare il numero di appassionati.

Chi pensa che siano una nicchia, sbaglia. La passione per gli scacchi dilaga e coinvolge sempre più persone, soprattutto in Italia. In un sondaggio commissionato dalla Federazione e realizzato dall’istituto di ricerca Winpoll, circa 15 milioni di italiani dichiarano di aver giocato a scacchi, anche solo occasionalmente, mentre 3,6 milioni li praticano più volte a settimana. Il dato più sorprendente riguarda il coinvolgimento delle fasce più giovani, in particolare quella under 18 e quella compresa tra i 18 e i 29 anni. Un'attività che ha avuto modo di diffondersi anche a causa della pandemia del 2020 e grazie ad alcune serie televisive diventate note al grande pubblico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gli scacchi quasi come uno sport di massa: 3,6 milioni di italiano lo praticano

