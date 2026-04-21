Il giocatore francese ha ricevuto il riconoscimento di miglior difensore dell’anno all’unanimità e ha esordito ai playoff stabilendo un record. Oltre a questo, ha partecipato a eventi come una sfida di scacchi e una sessione di kung-fu. Tra le sue esperienze ci sono anche una prima partita contro Holmgren e altre curiosità poco conosciute sulla sua carriera.

Wemby è stato nominato difensore dell'anno, il più giovane di sempre, l'unico a vincere all'unanimità. Il suo impatto sugli attacchi avversari è unico, e non sono solo i numeri. La presenza di Wemby in area è intimidatoria grazie al mix di atletismo e caratteristiche fisiche: Wemby cambia traiettorie di tiro, scelte offensive, modo di attaccare il ferro. Le cifre ci aiutano: con 3.1 stoppate di media è il migliore della lega per il terzo anno di fila: Dikembe Mutombo e Marcus Camby ci erano riusciti prima d'ora. La sua presenza cambia il rendimento difensivo degli Spurs, che con lui sul parquet hanno concesso 10.2 punti in meno ogni 100 possessi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gli scacchi, il kung-fu, quella prima sfida contro Holmgren...: le 10 cose che non sapevi di Wemby

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