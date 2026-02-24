Cause legali carcere pugni da vigliacco | Sampson era Wemby 40 anni prima di Wemby solo che

Sampson, alto 2.22 e abile nel tirare da lontano, ha ispirato Wemby molti anni prima che emergesse come stella. La sua carriera, segnata da episodi di violenza e problemi legali, ha lasciato tracce profonde nel mondo del basket. Nonostante le difficoltà, Sampson ha dimostrato di essere un talento naturale, capace di dominare il campo con la stessa facilità di un guardia. La sua storia rivela un talento tra luci e ombre.

Le luci della ribalta. C'è chi le cerca con ossessione, chi non può farne a meno. C'è invece chi le detesta, chi soffre il trovarsi al centro dell'attenzione e vorrebbe nascondersi, sparire, non dare nell'occhio. Difficile se sei alto due metri e ventiquattro e diventi una stella del basket. Ralph Sampson ha sempre avuto un carattere schivo, è un taciturno, ma non ha mai potuto sottrarsi a microfoni e telecamere, perché con la palla a spicchi se la cavava più che discretamente. "Ralph era un ragazzo di provincia, educato, con un ego praticamente nullo - ha raccontato a Sports Illustrated Doug Elgin, ex addetto stampa di Virginia, l'università dove Sampson divenne una superstar - Ero giovane, alle prime armi e il mio compito era di guidare questo ragazzo attraverso i riflettori che erano sempre puntati su di lui.

