Gramolino di Galliate | la ricetta e 3 cose che forse non sapevi

Il “gramolino” di Galliate è un dolce tipico del novarese, conosciuto per la sua presenza nelle tavole locali. Si tratta di un dessert tradizionale che ha radici profonde nella cultura gastronomica della zona. La sua ricetta è tramandata da generazioni e rappresenta un elemento distintivo della cucina di Galliate. Molti conoscono il dolce, ma ci sono dettagli meno noti sulla sua preparazione e storia.

Il “gramolino” di Galliate è uno dei dolci più rappresentativi della tradizione gastronomica del novarese. Nato nel comune di Galliate, in Piemonte, questo prodotto da forno è storicamente legato alla festa di San Giuseppe, la “festa del papà”, celebrata il 19 marzo. Con il tempo il Gramolino è diventato un simbolo del territorio e oggi viene preparato durante tutto l’anno da panetterie e pasticcerie locali. La sua consistenza morbida e il profumo delicato lo rendono un dolce semplice ma molto apprezzato, capace di raccontare una parte importante della cultura gastronomica locale. Unire la farina, lo zucchero, l’uovo, il lievito, il latte e un pizzico di sale e amalgamare bene il tutto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Articoli correlati Telefono che traccia cose che non sapevi che potesse farele funzioni di tracciamento sui dispositivi android pongono una questione di privacy ma offrono anche interessanti vantaggi pratici. Leggi anche: Forse non lo sapevi, ma fai attenzione a questi alimenti: non devi mai lavarli