Gli invasi siciliani sempre più pieni Schifani | Verso l' estate con serenità

Le risorse idriche nella regione sono attualmente in aumento, con gli invasi che si riempiono progressivamente. Le autorità hanno dichiarato che i livelli dei bacini idrici sono più che sufficienti per coprire il fabbisogno durante la prossima stagione estiva. Questa situazione permette di prevedere un'estate senza particolari preoccupazioni legate alla scarsità d'acqua. La situazione dei bacini è monitorata costantemente e aggiornata regolarmente.

Le risorse idriche della Sicilia sono più che sufficienti ad affrontare con serenità la prossima stagione estiva. È la stima fornita dall'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, guidata dal segretario generale ad interim Carmelo Frittitta, sulla base degli ultimi dati appena.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate "Invasi pieni d'acqua": la Sicilia verso l'estate con serenitàLe risorse idriche della Sicilia sono più che sufficienti ad affrontare con serenità la prossima stagione estiv a. Sicilia, acqua in crescita negli invasi: +58% in un anno, Schifani rassicura sull’estateLe riserve idriche della Sicilia tornano a livelli rassicuranti e consentono di guardare alla prossima estate con maggiore tranquillità. Contenuti utili per approfondire Dighe siciliane piene, Schifani: Verso l’estate con serenitàPALERMO – Le risorse idriche della Sicilia sono più che sufficienti ad affrontare con serenità la prossima stagione estiva. È la stima fornita dall’Autorità di bacino del distretto idrografico della ... livesicilia.it Sciopero dei Tir Sicilia: Schifani convoca gli autotrasportatoriI supermercati hanno un'autonomia di tre quattro-giorni, dopo, se non sarà trovata una soluzione, gli scaffali resteranno vuoti, queste le dichiarazioni del segretario del Comitato trasportatori sic ... catania.liveuniversity.it