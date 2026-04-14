Dehors e tavolini in centro c' è un buco di 17 milioni di euro | è tutta colpa di un bug informatico
In centro città si apre un vuoto di circa 17 milioni di euro legato alle morosità delle aziende che avevano diritto all’occupazione di suolo pubblico durante la pandemia. La questione riguarda i canoni non riscossi da bar e ristoranti per l’uso di dehors e tavolini. La somma si riferisce ai mancati pagamenti e risulta che la situazione sia aggravata da un errore di natura informatica che ha complicato la riscossione.
La situazione è critica. Ci sono da riscuotere fino a 17 milioni di euro circa delle morosità delle osp Covid, i canoni per l’occupazione di suolo pubblico per bar e ristoranti di Roma. L’allarme, già anticipato da RomaToday, arriva dal I municipio della Capitale. C’è il rischio concreto che.🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Tavolini e dehors, nel centro storico ci sono morosi che non pagano il suolo pubblico: il buco è di oltre 21 milioni
Sassari, cultura e creatività al centro: 17 milioni di euro per riqualificare città e attrarre investimenti.Sassari punta a diventare un polo culturale di riferimento in Sardegna grazie a un investimento di 17 milioni di euro stanziati dalla Regione.