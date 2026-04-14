Dehors e tavolini in centro c' è un buco di 17 milioni di euro | è tutta colpa di un bug informatico

In centro città si apre un vuoto di circa 17 milioni di euro legato alle morosità delle aziende che avevano diritto all’occupazione di suolo pubblico durante la pandemia. La questione riguarda i canoni non riscossi da bar e ristoranti per l’uso di dehors e tavolini. La somma si riferisce ai mancati pagamenti e risulta che la situazione sia aggravata da un errore di natura informatica che ha complicato la riscossione.