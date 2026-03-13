Solana crolla ma gli ETF incassano 1,5 miliardi

Solana ha visto le sue quotazioni scendere sotto i 100 dollari, raggiungendo un minimo di 85. Nel frattempo, gli ETF legati a questa criptovaluta hanno raccolto 1,5 miliardi di dollari. La fluttuazione dei prezzi si verifica in un mercato generale in calo. I movimenti di mercato interessano investitori e operatori del settore.

Le quotazioni di Solana oscillano sotto i 100 dollari, toccando un minimo di 85 unità monetarie in un contesto di mercato ribassista. Nonostante il calo del prezzo, i fondi scambiati in borsa dedicati a questo asset hanno registrato afflussi netti per 1,5 miliardi di dollari dal lancio nel luglio 2025. L’analista Eric Balchunas ha evidenziato come questi movimenti di capitale siano avvenuti mentre il valore della criptovaluta subiva un crollo del 57% rispetto al momento dell’introduzione degli strumenti finanziari. Questa dinamica crea un paradosso evidente tra l’andamento dei prezzi e la domanda istituzionale che continua a crescere senza sosta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Solana crolla ma gli ETF incassano 1,5 miliardi Articoli correlati Febbraio 2026: 56,3 miliardi in afflussi record per gli ETFIl mercato degli ETF domiciliati in Europa ha registrato a febbraio 2026 un afflusso record di 56,3 miliardi di dollari, superando i livelli del mese... Stellantis 2025: perdita da 22 miliardi, ma i top manager incassanoI numeri che raccontano il potere e le scelte di Stellantis Il 26 febbraio 2026, Stellantis ha reso pubblici i compensi dei suoi dirigenti per l'anno... Ether ETFs Pull In $117M, Breaking Four Days of Outflows – Is Contenuti e approfondimenti su Solana crolla Discussioni sull' argomento Il primo ministro giapponese Sanae Takaichi prende le distanze dalla memecoin Solana dopo un calo del 75%; Previsione del prezzo di Solana: cosa aspettarsi da Solana a marzo 2026; Previsioni Solana: Proiezioni Prezzi $SOL [2026/2027]; Previsioni Solana: la pressione di vendita aumenta dell'800% — SOL è diretto verso un brutale crollo a 65 $?. Solana sotto pressione: i segnali che fanno temere un nuovo calo del prezzoIl prezzo di Solana sembra stabile da settimane, ma analizzando meglio il mercato emergono segnali di tensione che potrebbero influenzarne l’andamento ... webnews.it IL RIASSUNTAZZO del 4 marzo. Mercoledì di panico e paradossi. A Dubai, apertura shock: il mercato azionario locale crolla del 4,6% in avvio. Quando sei nel Golfo e il petrolio sale per motivi bellici, non sempre è una benedizione. Il rischio operativo conta pi - facebook.com facebook SOLANA DERIVATIVES AI MINIMI DAL 2023 L’open interest su $SOL è sceso sotto 4,9 miliardi di dollari, in forte calo rispetto al picco di 17,1 miliardi registrato nel 2025. Il funding rate ponderato oscilla ora tra valori positivi e negativi, segnalando un mercato x.com