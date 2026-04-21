Gli autovelox controllano le strade Statali | ecco quando e dove

I controlli con gli autovelox proseguono sulle strade statali della Lombardia, con nuove operazioni programmate dalla Polizia Stradale anche durante il fine settimana del 25 aprile. Le pattuglie sono state dispiegate in diverse zone per verificare il rispetto dei limiti di velocità, con l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale e prevenire incidenti. Le postazioni sono state segnalate in varie località lungo le arterie principali della regione.

Non si arrestano i controlli con gli autovelox sulle Statali della Lombardia, per nuovi controlli da parte della Polizia Stradale anche nel weekend del 25 aprile. Il fine è smascherare eventuali comportamenti inadeguati e pericolosi al volante come l'eccesso di velocità, e al contempo.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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