Gli occhi degli autovelox controllano le Statali del territorio

Gli autovelox lungo le strade statali della Lombardia continuano a essere in funzione anche in questo periodo di inizio primavera. Le forze dell'ordine hanno mantenuto attivi i controlli automatici per monitorare la velocità dei veicoli in transito sulla rete stradale della regione. Le apparecchiature sono installate in diverse zone e sono operative senza interruzioni.

La Polizia Stradale ha comunicato le tratte regionali interessate dall'attività di monitoraggio nella settimana compresa tra lunedì 30 marzo 2026 e domenica 5 aprile 2026 I controlli con gli autovelox sulle Statali della Lombardia non si arrestano anche nel periodo di inizio primavera. Il fine è smascherare eventuali comportamenti inadeguati e pericolosi al volante come l'eccesso di velocità, e al contempo sensibilizzare gli utenti sul rispetto delle norme. Su tutti un obiettivo nobile: combattere la 'piaga' degli incidenti legati all'eccesso di velocità che - purtroppo anche nel Lecchese - continua a essere un serio problema. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Gli "occhi" degli autovelox controllano le Statali del territorio Articoli correlati Leggi anche: Occhi spalancati e attenzione alta: sulle Statali sono accesi gli autovelox Controlli con gli autovelox sulle Statali: ecco quando e doveLa Polizia Stradale ha comunicato le tratte regionali interessate dall'attività di monitoraggio nella settimana compresa tra lunedì 19 gennaio 2026 e...