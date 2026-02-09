Anche nel periodo olimpico sono accesi gli autovelox sulle Statali | dove e quando

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, gli autovelox rimangono attivi sulle Statali. La Polizia Stradale li utilizza per controllare la velocità dei veicoli e prevenire comportamenti pericolosi. Le pattuglie sono in strada anche in questi giorni, pronti a multare chi supera i limiti o guida in modo irresponsabile. Gli automobilisti devono fare attenzione, perché i controlli sono intensificati e in alcune zone sono frequenti.

Anche durante il periodo delle Olimpiadi di Milano-Cortina proseguono i controlli sulle Statali della Polizia Stradale mediante l'utilizzo degli autovelox, al fine di smascherare eventuali comportamenti inadeguati e pericolosi al volante come l'eccesso di velocità, e al contempo sensibilizzare.

