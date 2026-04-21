Gli aspiranti chef dell' Artusi sfidano i campioni stranieri al Cooking Quiz

Gli studenti dell’istituto alberghiero Pellegrino Artusi di Forlimpopoli si preparano a partecipare alla finalissima della decima edizione del Cooking Quiz, un evento che coinvolge giovani talenti nel settore culinario. Quest’anno, la competizione ha attirato numerosi partecipanti e ha visto confronti tra aspiranti chef italiani e campioni stranieri. La gara si svolge come un percorso didattico e si è conclusa con la qualificazione dell’istituto alle fasi finali.

Forlimpopoli si conferma ancora una volta culla dell’eccellenza gastronomica. L’istituto alberghiero Pellegrino Artusi ha ufficialmente staccato il biglietto per la finalissima della decima edizione del Cooking Quiz, il prestigioso road show didattico che quest'anno ha registrato numeri da record.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Cooking quiz, due classi dell'Artusi staccano il biglietto per finalissima di ParmaIl Cooking Quiz 2026 è entrato nel vivo a Forlimpopoli con la partecipazione degli studenti dell’Istituto superiore alberghiero “Artusi”. Leggi anche: Istituto Artusi trionfa al Cooking Quiz 2026: studenti pasticceri volano alle finali nazionali di Parma. Contenuti utili per approfondire Masterchef 15, primi battibecchi, piatti da ridere e aspiranti chef da tenere d’occhio: Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli scelgono i 20 grembiuli bianchi – Ecco chi sonoNulla si crea, nulla si distrugge, tutto si cucina. La quindicesima edizione di Masterchef ha preso il via con quattro puntate dedicate ai casting, i live cooking alla fine dei quali la classe si è ... ilfattoquotidiano.it MasterChef 2026, tutte le regole dell'edizione 15, dai grembiuli al Creative TestNei primi due episodi della nuova stagione di MasterChef Italia, gli aspiranti chef hanno affrontato i Live Cooking, dove hanno avuto una prima preziosissima occasione per far conoscere sé stessi e la ... tg24.sky.it