Istituto Artusi trionfa al Cooking Quiz 2026 | studenti pasticceri volano alle finali nazionali di Parma

L’Istituto Artusi di Recoaro vince il Cooking Quiz 2026 e si prepara a volare alle finali nazionali di Parma. Gli studenti pasticceri della scuola hanno superato le prove con entusiasmo e tanta determinazione, dimostrando di aver maturato le competenze necessarie per affrontare il grande palcoscenico. La vittoria arriva dopo un percorso intenso che ha coinvolto scuole da tutta Italia, e ora l’istituto si proietta verso la sfida più importante, quella delle finali.

Da Recoaro a Parma: l'Istituto Artusi conquista il Cooking Quiz 2026 e punta alle finali nazionali. L'Istituto omnicomprensivo "P. Artusi" di Recoaro Terme, in provincia di Vicenza, ha ottenuto un risultato di prestigio nel panorama della formazione alberghiera italiana, aggiudicandosi la tappa del Cooking Quiz 2026. Questo successo, giunto il 10 febbraio 2026, proietta gli studenti delle classi 4P e 3P, specializzati nell'arte della pasticceria, direttamente alla Finalissima nazionale che si terrà a Parma il 6 maggio 2026. L'evento, che si è svolto a Recoaro Terme, ha rappresentato un banco di prova significativo per le capacità e le competenze dei giovani talenti veneti.

