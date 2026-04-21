Gli anni ribelli La violenza fiorisce a Valle Giulia

Il 1° marzo 1968 si sono verificati scontri tra studenti e forze dell'ordine a Valle Giulia, a Roma. La protesta degli studenti, iniziata come una manifestazione, si è trasformata in un episodio di violenza in strada. Sono stati registrati momenti di tensione e tensioni tra le parti coinvolte, con l'uso di mezzi di forza da entrambe le parti. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media e ha segnato un punto di svolta nel movimento studentesco italiano.

La contestazione degli studenti diventa movimento e scontro di piazza. In Italia la data è il 1° marzo 1968. Il luogo è Valle Giulia, sede della facoltà di Architettura della Sapienza, dove quattromila studenti danno battaglia ai reparti della polizia, chiamati dal rettore, per tentare l’occupazione delle aule. L’ambito è quello della protesta sulla riforma voluta dal governo. Duecento feriti, quattro arresti, 22 fermati segnano il primo bilancio della battaglia. Militanti di destra e sinistra, che saranno protagonisti della successiva stagione di violenza, si ritrovano vicini sulle barricate. Pier Paolo Pasolini, dedicando a quegli eventi il suo “Il Pci ai giovani“, attaccherà "borghesi" "figli di papà".🔗 Leggi su Ilgiorno.it Notizie correlate Valle d’Aosta, 5 anni per violenza sessuale: ribaltato il verdettoUn trentanovenne residente in Valle d’Aosta è stato condannato a cinque anni di carcere per violenza sessuale a seguito dell’udienza d’appello bis... Leggi anche: Morto Mario Merlino, fu tra i protagonisti di Valle Giulia