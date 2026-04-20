Un uomo di 39 anni residente in Valle d’Aosta è stato condannato a cinque anni di carcere per violenza sessuale dopo l’udienza d’appello bis a Torino. La sentenza ha ribaltato il verdetto di primo grado, che aveva inflitto una pena diversa. La vicenda riguarda un episodio avvenuto in regione, nel quale l’uomo è ritenuto responsabile delle accuse mosse nei suoi confronti.

Un trentanovenne residente in Valle d’Aosta è stato condannato a cinque anni di carcere per violenza sessuale a seguito dell’udienza d’appello bis tenutasi a Torino. L’imputato, che ha sempre negato ogni coinvolgimento nei fatti, deve rispondere dell’aggressione avvenuta nel 2021, quando si era recato nell’abitazione di una conoscente con il pretesto di effettuare una telefonata, approfittando della situazione per abusare della donna proprio mentre la figlia minorenne della vittima si trovava nell’appartamento. Il percorso giudiziario tra assoluzioni e rinvii. L’iter legale che ha portato alla definitiva sentenza odierna è stato lungo e tortuoso, segnato da continui ribaltamenti processuali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle d’Aosta, 5 anni per violenza sessuale: ribaltato il verdetto

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