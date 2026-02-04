morto mario merlino fu tra i protagonisti di valle giulia

È morto a Roma Mario Merlino, uno dei protagonisti degli scontri di Valle Giulia nel 1968. Aveva 81 anni e, nel corso della vita, aveva militato in Avanguardia Nazionale e poi contribuito a fondare il Circolo anarchico 22 marzo.

(Adnkronos) – E’ morto a Roma Mario Merlino. Aveva 81 anni. Dopo avere militato in Avanguardia Nazionale, partecipando anche agli scontri di Valle Giulia del 1968, Merlino è stato tra i fondatori del Circolo anarchico 22 marzo. Indagato per i fatti collegati alla strage di piazza Fontana, fu poi assolto. Professore di storia e filosofia in un liceo romano, Merlino, lasciata la politica attiva, si è dedicato alla scrittura e al teatro. Tra le sue opere, si ricordano la cura della ristampa dei Poemi di Fresnes di Robert Brasillach, e l’autobiografico E venne Valle Giulia. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

