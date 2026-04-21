Negli ultimi tempi si registra un aumento significativo degli affidamenti diretti negli appalti pubblici, che rappresentano ormai circa il 95% delle acquisizioni totali. Questa tendenza si è accentuata in seguito all'abrogazione dell'abuso d'ufficio, lasciando un vuoto nella tutela legale contro possibili abusi. Le autorità anticorruzione hanno segnalato questa situazione come un fenomeno preoccupante, evidenziando la crescita di procedure senza gara e le conseguenze che ne derivano.

L’esplosione degli affidamenti diretti senza gara (ormai “il 95% delle acquisizioni totali”) con il nuovo codice appalti voluto da Matteo Salvini nel 2023, ma anche l’abrogazione dell’abuso d’ufficio e il ridimensionamento del “traffico di influenze”, fino alle modifiche peggiorative delle norme che regolano le incompatibilità e la responsabilità erariale con la riforma della Corte dei Conti. L’ultima relazione, la sesta, di Giuseppe Busia alla guida dell’Autorità anticorruzione è un po’ un sunto degli appelli lanciati al governo negli ultimi anni dal giurista per correggere alcune delle decisioni più critiche. L’occasione anche per un bilancio finale dell’operato dell’Authority dopo sei anni di mandato (fu indicato nel 2020 dal governo Conte due) che scadono a settembre.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli allarmi di Busia (Anticorruzione): “Esplosione di appalti con affidamenti diretti. E l’abrogazione dell’abuso d’ufficio ha creato un vuoto di tutela”

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