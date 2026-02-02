Internazionalizzazione e rilancio | Schifani e Tajani illustrano gli aiuti alle imprese siciliane colpite dal ciclone

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il presidente del Senato, Ignazio La Russa, hanno presentato un pacchetto di aiuti per le imprese colpite dal ciclone in Sicilia e nelle altre regioni del Sud. Si tratta di misure che includono finanziamenti agevolati, ristori, proroghe fiscali e incentivi all’export. Le rappresentanze delle imprese si sono incontrate a Palermo, dove sono state illustrate le opportunità concrete di sostegno. L’obiettivo è aiutare le aziende a riprendersi più in fretta e a riorganizzarsi per tornare

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un pacchetto di misure per sostenere export e ripresa economica. Promozione internazionale gratuita, finanza agevolata, ristori, proroghe fiscali e credito d’imposta: sono questi i principali strumenti messi a disposizione dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale per supportare le imprese di Sicilia, Calabria e Sardegna danneggiate da eventi calamitosi. L’obiettivo è compensare le perdite subite e favorire una rapida ripartenza sui mercati esteri, soprattutto per le aziende esportatrici e per quelle inserite nella filiera dell’export. La presentazione a Palermo con istituzioni e mondo produttivo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Internazionalizzazione e rilancio: Schifani e Tajani illustrano gli aiuti alle imprese siciliane colpite dal ciclone Approfondimenti su Sicilia Calabria Sostegno alle imprese siciliane e dazi, Schifani incontra il ministro Tajani Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha incontrato questa mattina a Palazzo d’Orléans il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Aiuti alle imprese colpite dal maltempo: dall’Ice interventi per 15 milioni. Domani Tajani in Sicilia, Calabria e Sardegna Domani il ministro degli Esteri Antonio Tajani partirà per una visita nelle regioni di Sicilia, Calabria e Sardegna. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Sicilia Calabria Forza Italia blinda Schifani: Tajani conferma il bis alla guida della SiciliaSchifani ha ricordato gli interventi voluti dal governo della Regione in favore delle imprese e la norma, poi stralciata dalla finanziaria regionale, che destinava 10 milioni di euro per sostenere i ... tp24.it Il 29 gennaio 2026 si apre un nuovo corso per l’internazionalizzazione dell’agroalimentare italiano. Parte dalla Puglia una strategia territoriale mirata per il rilancio dell'export dell'olio italiano, ponendo le Regioni come vere protagoniste del commercio es facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.