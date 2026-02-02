Internazionalizzazione e rilancio | Schifani e Tajani illustrano gli aiuti alle imprese siciliane colpite dal ciclone

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il presidente del Senato, Ignazio La Russa, hanno presentato un pacchetto di aiuti per le imprese colpite dal ciclone in Sicilia e nelle altre regioni del Sud. Si tratta di misure che includono finanziamenti agevolati, ristori, proroghe fiscali e incentivi all’export. Le rappresentanze delle imprese si sono incontrate a Palermo, dove sono state illustrate le opportunità concrete di sostegno. L’obiettivo è aiutare le aziende a riprendersi più in fretta e a riorganizzarsi per tornare

Un pacchetto di misure per sostenere export e ripresa economica. Promozione internazionale gratuita, finanza agevolata, ristori, proroghe fiscali e credito d'imposta: sono questi i principali strumenti messi a disposizione dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale per supportare le imprese di Sicilia, Calabria e Sardegna danneggiate da eventi calamitosi. L'obiettivo è compensare le perdite subite e favorire una rapida ripartenza sui mercati esteri, soprattutto per le aziende esportatrici e per quelle inserite nella filiera dell'export. La presentazione a Palermo con istituzioni e mondo produttivo.

