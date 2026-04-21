In occasione del suo ottantesimo compleanno, l'ex dirigente del Milan ha rilasciato un'intervista a 'Tuttosport'. Ha dichiarato che il club rossonero rappresenta tutto per lui e ha parlato di Berlusconi, definendolo inarrivabile. Ha anche commentato l'operato di Allegri, definendolo un vincente. Durante l'intervista, ha ripercorso alcune tappe della sua carriera e i momenti più significativi legati al Milan.

Oggi compie 80 anni Ariedo Braida, storico dirigente di Milan e Barcellona tra le altre, che non perde la passione e l'umiltà che lo accompagnano dall'inizio della carriera: «Qualcosa da dare e insegnare in questo mondo penso di averla, ma resto sempre sul pezzo. Anche perché uno più bravo di te lo trovi sempre. Per questo non bisogna mai smettere di voler migliorare e di imparare». Per l'occasione speciale, l'attuale Vicepresidente del Ravenna è stato intervistato in esclusiva dai microfoni di 'Tuttosport'. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. Braida: "Il Milan è tutto per me. Berlusconi vedeva più avanti di tutti" «Si chiama passione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gli 80 anni di Braida: “Il Milan è tutto per me. Berlusconi inarrivabile. Allegri? Un vincente”

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