Gli 80 anni di Ariedo Braida | Una festa con moglie e figli Il Milan resta la mia vita

Oggi Ariedo Braida compie ottant’anni, un compleanno che ha condiviso con la famiglia. Durante una conversazione telefonica, l’ex dirigente sportivo ha parlato della festa organizzata in suo onore, sottolineando la presenza della moglie e dei figli. In passato, Braida ha avuto un ruolo di rilievo nel mondo del calcio, in particolare con il club di cui ha fatto parte per molti anni.

Ottant’anni di racconti e di emozioni. Ariedo Braida taglia oggi un traguardo importante e quando risponde al telefono sembra che solo pronunciare quella cifra tonda possa turbarlo. Roba da batticuore. Poi, appena gli nomini il Milan, si accende e apre lo scrigno dei ricordi. Ogni parola lo illumina, lo capisci dal tono della voce. Per lui il Milan vuol dire 30 anni di vita. Con un pizzico di nostalgia, ma con la felicità di chi sa di aver vissuto, da dirigente rossonero e non solo, qualcosa di unico. Direttore, intanto ci dica come festeggerà oggi un compleanno molto speciale. "Con qualche acciacco, a pensarci mi viene da ridere. Ma quello che desidero è stare con i miei figli e mia moglie.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gli 80 anni di Ariedo Braida: "Una festa con moglie e figli. Il Milan resta la mia vita" Notizie correlate Leggi anche: Gli 80 anni di Ariedo Braida: “La mia età mi suona male ma ancora oggi non mi pongo limiti” Il re della Doganaccia, festa per gli 80 anni di Sergio: “La comprai di nascosto a mia moglie Tina”Doganaccia (Pistoia), 14 marzo 2026 – Spegne oggi ottanta candeline Sergio Ceccarelli. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Gli 80 anni di Ariedo Braida: Devo tutto a Galliani. Ancelotti l'affare più bello. Rijkaard? Fu uno show; Gli 80 anni di Ariedo Braida: La mia età mi suona male ma ancora oggi non mi pongo limiti; Milan, Braida: Rijkaard un colpo incredibile, Ancelotti il preferito; Ariedo Braida racconta quali sono stati i colpi migliori della sua carriera. Gli 80 anni di Ariedo Braida: Una festa con moglie e figli. Il Milan resta la mia vitaCifra tonda per lo storico dirigente, dal 2024 vicepresidente del Ravenna Quanti ricordi: da Shevchenko a Van Basten, al sogno mancato di Vialli. sport.quotidiano.net Gli 80 anni di Ariedo Braida: La mia età mi suona male ma ancora oggi non mi pongo limitiPrima calciatore, poi storico dirigente del Milan di Berlusconi a fianco dell’amico Adriano Galliani: Shevchenko, Van Basten e Ancelotti: le operazioni di mercato più riuscite. Adesso mi godo moglie ... msn.com Buon compleanno al grande e immenso Ariedo Braida, colonna del #milan di Berlusconi, vincente in tutto il mondo. - facebook.com facebook