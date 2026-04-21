Braida si racconta | Il Milan è tutto per me sarò sempre milanista! Che rimpianto Totti l’ho corteggiato tante volte Su Allegri e su Berlusconi…

Da calcionews24.com 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ariedo Braida, ex dirigente di club come Barcellona e Milan, ha parlato del suo legame con il club rossonero, dichiarando di essere sempre stato milanista e di considerarlo il massimo. Ha menzionato di aver tentato di avvicinare il giocatore di una grande squadra italiana, e ha commentato le figure di allenatori e presidenti coinvolti nel passato del club. Braida ha anche condiviso il suo punto di vista sulla carriera di alcuni ex giocatori italiani.

Dybala Roma, colpo di scena: l’addio non è più così scontato! I Friedkin pensano al rinnovo, tutto dipenderà da quel fattore Lukaku Napoli, frattura ancora aperta: il club pensa già all’addio in estate! Ecco le possibili destinazioni Gila via dalla Lazio? C’è anche il Napoli! Le parole dell’agente infiammano il mercato Bastoni Barcellona, la risposta di Ausilio è un bluff? L’indiscrezione: «Apertura totale e principio di accordo!» Mercato Milan, è Sorloth l’attaccante per Allegri! Il piano d’azione con l’Atletico Madrid e le alternative sullo sfondo Braida si racconta: «Il Milan è tutto per me, sarò sempre milanista! Che rimpianto Totti, l’ho corteggiato tante volte.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Braida si racconta: «Il Milan è tutto per me, sarò sempre milanista! Che rimpianto Totti, l’ho corteggiato tante volte. Su Allegri e su Berlusconi…»

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