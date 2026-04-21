Ariedo Braida, ex dirigente di club come Barcellona e Milan, ha parlato del suo legame con il club rossonero, dichiarando di essere sempre stato milanista e di considerarlo il massimo. Ha menzionato di aver tentato di avvicinare il giocatore di una grande squadra italiana, e ha commentato le figure di allenatori e presidenti coinvolti nel passato del club. Braida ha anche condiviso il suo punto di vista sulla carriera di alcuni ex giocatori italiani.

Dybala Roma, colpo di scena: l’addio non è più così scontato! I Friedkin pensano al rinnovo, tutto dipenderà da quel fattore Lukaku Napoli, frattura ancora aperta: il club pensa già all’addio in estate! Ecco le possibili destinazioni Gila via dalla Lazio? C’è anche il Napoli! Le parole dell’agente infiammano il mercato Bastoni Barcellona, la risposta di Ausilio è un bluff? L’indiscrezione: «Apertura totale e principio di accordo!» Mercato Milan, è Sorloth l’attaccante per Allegri! Il piano d’azione con l’Atletico Madrid e le alternative sullo sfondo Braida si racconta: «Il Milan è tutto per me, sarò sempre milanista! Che rimpianto Totti, l’ho corteggiato tante volte.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Braida si racconta: «Il Milan è tutto per me, sarò sempre milanista! Che rimpianto Totti, l’ho corteggiato tante volte. Su Allegri e su Berlusconi…»

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Non sono più in televisione e non so il perché. Emilio Fede? Mi sbatteva fuori dallo studio urlandomi di tutto, la confessione di...; Gli 80 anni di Ariedo Braida: Devo tutto a Galliani. Ancelotti l'affare più bello. Rijkaard? Fu uno show; Quando rimasi incinta mi fecero fuori dal programma. È stato vergognoso. L'attacco alla Rai di Antonella Clerici; Braida si racconta: tra Galliani, Ancelotti e quel retroscena esilarante su Rijkaard.

Braida: Ausilio-Marotta come me e Galliani. Chi ha reso meno tra i miei acquisti? Un doppio ex di Milan e InterCompie oggi 80 anni Ariedo Braida, storico dirigente del calcio italiano con una lunghissima militanza nel Milan e che tuttora è vicepresidente del Ravenna, con cui ... fcinternews.it

Il dirigente ex Monza che festeggia 80 anni: 'Devo tutto ad Adriano Galliani'Braida racconta il ruolo di Monza, Galliani e Berlusconi nella sua carriera: Devo tutto a loro, tra svolte e retroscena. monza-news.it

Braida: "Ausilio-Marotta come me e Galliani. Chi ha reso meno tra i miei acquisti Un doppio ex di Milan e #Inter" x.com

Oggi, 21 aprile, compie 80 anni Ariedo Braida, direttore sportivo nel Milan di Silvio Berlusconi dal Giugno 1986 al Dicembre 2013, dove in quel periodo ha vinto tutto, portando al Milan pure diversi giocatori che poi hanno fatto la storia del Club. Tanti auguri Ari facebook