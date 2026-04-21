Gli 80 anni di Ariedo Braida | La mia età mi suona male ma ancora oggi non mi pongo limiti

Oggi si celebra il compleanno di Ariedo Braida, che compie 80 anni. Con una carriera lunga e ricca di eventi, Braida ha accumulato esperienze nel settore del calcio e del management sportivo. Quando risponde al telefono, egli afferma che la sua età gli sembra difficile da accettare, ma aggiunge che ancora oggi non si pone limiti. La giornata è stata dedicata ai festeggiamenti e alle riflessioni sul passato.

Milano – Ottant'anni di racconti pieni di emozioni. Ariedo Braida taglia oggi un traguardo importante e quando risponde al telefono sembra che solo pronunciare quella cifra tonda possa turbarlo. Un batticuore. Poi appena gli nomini il Milan si accende, apre lo scrigno dei ricordi e riavvolge il nastro della memoria. Sono parole, lo illuminano, lo capisci dal tono della voce. Per lui il Milan vuol dire 30 anni di vita, Con un pizzico di nostalgia ma con la felicità di chi sa di aver vissuto, da dirigente rossonero e non solo, qualcosa di unico. Direttore, intanto ci dica come festeggerà oggi un compleanno molto speciale. "Con qualche acciacco, a pensarci mi viene da ridere.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gli 80 anni di Ariedo Braida: “La mia età mi suona male ma ancora oggi non mi pongo limiti” Notizie correlate Leggi anche: Abete: "La mia candidatura in Figc? Non mi pongo ora il tema" Leggi anche: Alla Scala cent’anni di Turandot: "Forte ma dolce, mi ritrovo in lei. E ogni volta mi emoziono ancora" Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Gli 80 anni di Ariedo Braida: Devo tutto a Galliani. Ancelotti l'affare più bello. Rijkaard? Fu uno show; Gli 80 anni di Ariedo Braida: La mia età mi suona male ma ancora oggi non mi pongo limiti; Milan, Braida: Rijkaard un colpo incredibile, Ancelotti il preferito; Ariedo Braida racconta quali sono stati i colpi migliori della sua carriera. Gli 80 anni di Ariedo Braida: La mia età mi suona male ma ancora oggi non mi pongo limitiPrima calciatore, poi storico dirigente del Milan di Berlusconi a fianco dell’amico Adriano Galliani: Shevchenko, Van Basten e Ancelotti: le operazioni di mercato più riuscite. Adesso mi godo moglie ... ilgiorno.it Gli 80 anni di Ariedo Braida: «Devo tutto a Galliani. Ancelotti l’affare più bello. Rijkaard? Fu uno show»L’ex dirigente rossonero si racconta: «Mi innamorai del calcio guardando la finale Svezia-Brasile nel 1958. Il grande rimpianto è stato Vialli: rimase a Genova perché lì c'è il mare e a Milano no» ... corriere.it Buon compleanno al grande e immenso Ariedo Braida, colonna del #milan di Berlusconi, vincente in tutto il mondo. - facebook.com facebook