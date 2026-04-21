Giulio Pellizzari ha conquistato una vittoria importante in una delle corse più prestigiose del panorama internazionale. Durante la competizione, ha attaccato sulla salita della Val Martello, superando diversi avversari, e ha concluso con un risultato che ha espresso grande soddisfazione. Dopo il traguardo, Pellizzari ha commentato di aver sentito una grande gioia, anche se si sentiva un po’ stanco. La gara si è conclusa con un successo significativo per lui.

Giornata spettacolare per Giulio Pellizzari, che ha attaccato sulla salita della Val Martello e poi si è imposto in uno sprint ristretto, conquistando la seconda tappa del Tour of the Alps e firmando la seconda vittoria da professionista (lo scorso anno si impose in una frazione della Vuelta di Spagna). Il 22enne marchigiano è balzato anche al comando della classifica generale e ha dato un chiaro segnale, anche in vista del Giro d’Italia che scatterà il prossimo 8 maggio dalla Bulgaria. Giulio Pellizzari, che ha ribadito di essere una delle più belle promesse del movimento tricolore e di avere tutte le carte in regola per puntare alla classifica generale nelle corse a tappe, ha espresso la propria soddisfazione al termine della corsa: “ Una giornata folle.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulio Pellizzari in estasi: “Finalmente ho vinto, una delle corse più belle del mondo. Ero un po’ stanco…”

Notizie correlate

Viaggio e spese pagati in una delle destinazioni più belle del mondo, ma a una condizioneDieci persone hanno la possibilità di recarsi gratis in uno dei posti più belli del mondo, purché si sia disposti a rispettare la condizione...

Ricci carica l’ambiente: “Il derby è una delle partite più belle del mondo. Champions? Siamo a buon punto”Samuele Ricci, centrocampista del Milan di Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Milan Tv', canale tematico rossonero.

Aggiornamenti e dibattiti

Giulio Pellizzari in estasi: Finalmente ho vinto, una delle corse più belle del mondo. Ero un po’ stanco…Giornata spettacolare per Giulio Pellizzari, che ha attaccato sulla salita della Val Martello e poi si è imposto in uno sprint ristretto, conquistando la seconda tappa del Tour of the Alps e firmando ... oasport.it

Giulio Pellizzari si commuove al Tour of the Alps: a chi è rivolta la toccante dedicaGiulio Pellizzari ha vinto la seconda tappa del Tour of the Alps e ha conquistato la maglia di leader della classifica generale in questo evento di livello Pro che serve a scaldare i motori in vista ... oasport.it