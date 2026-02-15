Viaggio e spese pagati in una delle destinazioni più belle del mondo ma a una condizione

Dieci persone possono partire gratuitamente in una delle mete più affascinanti del pianeta, perché hanno vinto un concorso. Tuttavia, per ottenere il viaggio, devono accettare di seguire una regola precisa: condividere sui social media le loro esperienze durante il soggiorno. La promozione è stata annunciata oggi da un'agenzia di viaggi, che ha deciso di offrire questa opportunità per promuovere la destinazione.