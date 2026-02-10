Giulia De Lellis si trova in una fase complicata. Da quando è diventata mamma di Priscilla, nata a ottobre 2025, cerca di gestire il peso della maternità con i suoi impegni quotidiani. Tuttavia, sembra che non sia tutto facile: tra le difficoltà di adattarsi al ruolo di madre e i segreti sul parto, la influencer si sente sotto pressione e si confida con pochi amici stretti.

Giulia De Lellis sta vivendo una fase nuova e intensa. Da quando è diventata mamma della piccola Priscilla, nata a ottobre 2025, prova a incastrare famiglia e impegni senza rinunciare a se stessa. Proprio questa doppia vita, tra set, riunioni ed eventi, le provoca un malessere che ha raccontato in modo molto diretto sui social. In più, durante un viaggio di lavoro a Gstaad, l'influencer ha condiviso un dettaglio inedito sul parto, legandolo a una canzone che per lei ha un valore speciale.

© Anticipazionitv.it - Giulia De Lellis: perchè sta male per Priscilla e il segreto sul parto

Giulia De Lellis ha deciso di mantenere privato il volto di Priscilla sui social, concentrandosi sulla sua esperienza di maternità.

Giulia De Lellis ha spiegato le ragioni per cui non mostra mai il volto della propria figlia Priscilla sui social.

