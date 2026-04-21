Negli ultimi giorni si sono diffuse notizie riguardanti una presunta relazione tra influencer e cantante, con voci di un possibile matrimonio. Si parla di un’unione che avrebbe avuto caratteristiche insolite e poco convenzionali. Un’altra personalità nota dello spettacolo ha confermato di aver vissuto esperienze simili, senza tuttavia entrare nei dettagli. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e dei fan sui social, alimentando discussioni e curiosità.

Giulia De Lellis pensa al matrimonio con Tony Effe, ma in una versione decisamente poco convenzionale. Ospite del podcast Mamma Dilettante di Diletta Leotta, si è raccontata a cuore aperto: dalla nascita della primogenita Priscilla al desiderio di diventare moglie di Tony Effe. E tra un aneddoto e l’altro, è spuntato fuori un piano a dir poco fantasioso per arrivare all’altare. Giulia De Lellis e il piano per “ingannare” Tony Effe. Il sogno del matrimonio con Tony Effe c’è. Lo ha detto Giulia De Lellis a Diletta Leotta, rivelando però di avere in mente un piano alternativo, proprio in occasione del prossimo battesimo della piccola Priscilla. L’idea? Approfittare dell’evento per una sorta di “due in uno”, celebrando nozze e battesimo nello stesso giorno.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giulia De Lellis, il matrimonio “inganno” con Tony Effe. Diletta Leotta: “Io l’ho fatto”

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