Io e lei… Tony Effe l’inaspettata confessione su Giulia De Lellis e il matrimonio

In una recente intervista, Tony Effe ha parlato di Giulia De Lellis, confermando di aver avuto una relazione con lei e di aver pensato al matrimonio. L'artista ha descritto il rapporto come intenso, senza entrare in dettagli personali o motivazioni. La sua immagine pubblica, nota per comportamenti provocatori e uno stile di vita sopra le righe, si è arricchita di questa rivelazione inattesa.

Negli ultimi anni la sua immagine pubblica è stata spesso associata agli eccessi, alla provocazione e a uno stile di vita senza freni. Oggi però qualcosa sembra essere cambiato profondamente nella vita di Tony Effe. Il trapper romano racconta di aver intrapreso una fase completamente diversa, segnata da nuove priorità e da una maggiore attenzione alla sfera privata. Il cambiamento è emerso chiaramente durante un’intervista rilasciata nel programma Le Iene, all’interno dello spin-off Le Iene Inside, dove l’artista si è confidato con l’inviato Nicolò De Devitiis. Lontano dai riflettori e dal personaggio pubblico, il rapper ha raccontato un momento personale particolarmente sereno, spiegando come la famiglia sia diventata il centro della sua vita quotidiana. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Tony Effe sul matrimonio con Giulia De Lellis: “Lei vorrebbe tanto, io no”, poi spiega il motivo

Tony Effe e Giulia De Lellis verso il matrimonio? Parla luiTony Effe e Giulia De Lellis verso il matrimonio? La storia che nessuno si aspettava (ma che ora tutti osservano) Quando mondi apparentemente lontani...

Tutto quello che riguarda Tony Effe.

Temi più discussi: Tony Effe racconta la vita da papà e parla del matrimonio con Giulia De Lellis: C'è un dibattito; Tony Effe e Giulia De Lellis presto sposi? La rivelazione sul matrimonio: Non mi piace stare al centro dell'attenzione; Sayf, i gioielli da 70mila euro sul green carpet e la polemica sulla pubblicità occulta: il caso (che ricorda quello di Tony Effe); Tony Effe sul rapporto con Giulia De Lellis: Il matrimonio? Lei vorrebbe tanto, io non vorrei perché….

Tony Effe sul matrimonio con Giulia De Lellis: Lei vorrebbe tanto, io no, poi spiega il motivoTony Effe parla del progetto di un matrimonio con la compagna Giulia De Lellis. Il trapper e l’influencer la pensano in modo del tutto diverso: È un dibattito che andrà avanti per molto tempo, poi s ... fanpage.it

''Lei vorrebbe tanto'': Tony Effe si sbottona sulle nozze con Giulia De Lellis da cui ha avuto Priscilla e svela il suo punto di vista''Lei vorrebbe tanto'': Tony Effe si sbottona sulle nozze con Giulia De Lellis da cui ha avuto Priscilla e svela il suo punto di vista ... gossip.it

"È un dibattito che andrà avanti per molto tempo”, poi svela come procede il loro rapporto." Tony Effe parla del progetto di un matrimonio con la compagna Giulia De Lellis. Il trapper e l’influencer la pensano in modo del tutto diverso - facebook.com facebook