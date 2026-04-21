GIUGLIANO IN CAMPANIA | carabinieri arrestano 64enne per droga In casa 203 grammi di marijuana

A Giugliano in Campania, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un uomo di 64 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di droga. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati trovati circa 203 grammi di marijuana. L’uomo è stato portato in caserma e l’operazione si inserisce in un’azione più ampia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

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