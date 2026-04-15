Giugliano in Campania | Incendio nel campo rom Carabinieri arrestano 23enne

Un incendio è divampato in un campo rom a Giugliano in Campania, dove i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 23 anni. L’uomo è stato sorpreso mentre stava appiccando un rogo di rifiuti nel pomeriggio. Un brigadiere dell’Arma stava percorrendo la strada statale quater quando ha notato l’episodio e ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme.

Colto sul fatto mentre appiccava un rogo di rifiuti: arrestato 23enne nel campo rom. Un Brigadiere dell’Arma sta percorrendo la SS7 quater. E’ libero dal servizio e nota una colonna di fumo provenire dal campo rom di via Carrafiello a Giugliano in Campania. La nube è nera e visibile a chilometri di distanza e il militare – in servizio al Reggimento Campania – contatta il 112. La centrale operativa e la control room inviano i carabinieri del 10° Reggimento Campania nel campo rom. I militari sono impegnati nel servizio dedicato al contrasto dei reati ambientali e quando arrivano sul posto sorprendono un ragazzo. Il giovane ha 23 anni ed abita nell’insediamento.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Giugliano in Campania: Incendio nel campo rom. Carabinieri arrestano 23enne Giugliano in Campania: Ladri seriali in trasferta. Carabinieri arrestano un uomo e una donnaSpaccano un’auto nel parcheggio di un maneggio e usano carte rubate per pagamenti contactless: coppia fermata dai Carabinieri grazie alle telecamere... Giugliano in Campania: Droga nelle mani di pusher insospettabili. Carabinieri arrestano 41enne incensuratoTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.