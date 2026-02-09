Ferentino Con droga a bordo trenta di investire un Carabiniere per sfuggire all’arresto 64enne già noto in manette

I Carabinieri di Ferentino hanno arrestato un uomo di 64 anni, già noto alle forze dell’ordine, dopo aver tentato di investire un loro collega per sfuggire all’arresto. La vicenda è avvenuta ieri sera, quando i militari hanno fermato il 64enne, trovato con della droga a bordo della sua auto. L’uomo ha opposto resistenza e ha cercato di colpire uno dei carabinieri, ma è stato subito bloccato. Ora si trova in manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di droga.

Argomenti discussi: 33enne arrestato, deve scontare oltre 2 anni e mezzo per un furto a Ceccano; Ferentino, Furto in abitazione: oltre 2 anni di carcere per un trentatreenne; Frosinone: Allarme Rapine tra Sora e Ferentino. Colpi in serie con lo stesso modus operandi; Regione - A1, chiuso per una notte il tratto Frosinone - Ferentino verso Roma. Arrestato 35enne di Ferentino per detenzione di cocaina ad AlatriI Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Alatri hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne di Ferentino, domiciliato ad Alatri e già censito per reati specifici. I militari, durant ... tunews24.it Droga, contanti ed una scacciacani in casa, arrestatoA tradirlo sono state gli spostamenti dei clienti dal mercato della droga di Ceccano e da quello di Frosinone, stretti sotto assedio dai carabinieri: i militari hanno notato che i clienti abituali di ... ansa.it Rinvenuti oltre 20 grammi di droga e materiali per il confezionamento durante un controllo dei Carabinieri; l'uomo ora in carcere a Frosinone

