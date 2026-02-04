Multe squalifiche e provvedimenti | le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 23ª giornata di Serie A

Dopo la 23ª giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha preso diverse decisioni. Sono state comminate multe, squalifiche e altri provvedimenti contro alcuni giocatori e club. La lista delle sanzioni riguarda sia comportamenti in campo che fuori, con alcune decisioni che potrebbero influenzare le prossime partite. La situazione si fa calda, e i club sono già al lavoro per analizzare le decisioni e prepararsi alle eventuali conseguenze.

Si sintetizzano le decisioni disciplinari emanate dal Giudice Sportivo in relazione alla quarta giornata di ritorno della Serie A 202526, con particolare risalto alle sanzioni che incideranno sul prosieguo delle sfide limitandone gli eccessi in campo. Le misure riguardano ammende, diffide e provvedimenti a carico di club e giocatori, in seguito agli episodi verificatisi tra fine gennaio e inizio febbraio. All'Inter è stata inflitta una sanzione economica di 50.000 euro accompagnata da una diffida specifica. Il provvedimento è stato adottato per il lancio di materiale pirotecnico da parte dei sostenitori ospiti, che al 3° minuto del secondo tempo hanno provocato l'esplosione di un petardo vicino a un giocatore della Cremonese, inducendo l'arbitro a sospendere per tre minuti la gara.

