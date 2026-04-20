A Milano sono stati scoperti pacchetti esclusivi rivolti a calciatori, che includono serate di lusso, soggiorni in hotel e incontri con escort. Le indagini hanno portato alla luce un sistema che offre esperienze personalizzate per clienti facoltosi, con costi che arrivano a migliaia di euro. Tra i partecipanti ci sono diversi calciatori, coinvolti in incontri privati e serate di alta classe.

Inchiesta a Milano, spunta il “dopopartita” per calciatori: serate, hotel ed escort. Non solo locali e champagne, ma veri e propri pacchetti esclusivi costruiti su misura per clienti facoltosi. E tra questi, secondo quanto emerge dall’inchiesta della Procura di Milano, ci sarebbero anche diversi calciatori di Serie A. È questo il quadro che si sta delineando attorno a un’indagine che punta a far luce su un presunto sistema organizzato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nella movida milanese. Il sistema: eventi di facciata e “servizi” per clienti vip. Dietro l’apparenza di una società che organizzava eventi, con sede a Cinisello Balsamo, si sarebbe nascosta un’attività ben più strutturata.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Serate di lusso e incontri privati a Milano: tra i clienti diversi calciatori, “pacchetti dopopartita” da migliaia di euro

Notizie correlate

Arresti per escort di lusso a Milano: c’era anche il pacchetto “servizio dopopartita”, coinvolti diversi calciatori di Serie AUn numero “consistente” di calciatori di Serie A figurano tra i clienti della società finita al centro di una indagine della Procura di Milano contro...

Giro di escort di lusso a Milano: calciatori e imprenditori tra i clienti. Quattro arresti e 1,2 milioni sequestratiQuattro arresti e il sequestro preventivo di 1,2 milioni di euro: è il primo bilancio di un’inchiesta della Procura di Milano su un giro di escort di...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: The Giants: sette serate immersive per la Milano design week; Vita notturna dei vip, nel team del format di eventi entrano anche Francesca Cipriani e il dj cesenaticense; La Compagnia Teatrale L’Airone porta in scena Nu Turco Napoletano; La Prima Estate, il festival che non insegue i nomi in classifica.

Escort e serate di lusso nella movida milanese: 4 arresti. Il servizio dopo partita per i calciatori di serie AIndagine della Guardia di Finanza su un giro di prostituzione organizzata: eventi per clienti facoltosi, imprenditori e calciatori. Sequestrati oltre 1,2 milioni di euro. Anche gas esilarante nelle se ... affaritaliani.it

Escort di lusso per le feste dei calciatori dopo le partite: «Gas esilarante durante le serate». La ragazze 18enni e i nomi della serie AFeste nei locali di lusso, escort e calciatori di serie A. Erano tutte giovanissime, alcune addirittura appena diciottenni, le escort delle ... msn.com

Milano, escort 18enni per noti calciatori di Serie A. Le serate organizzate da una società di Cinisello: i primi arresti C’erano anche decine di calciatori di Serie A tra i clienti di una società di Cinisello Balsamo, località dell’hinterland milanese, che si occupava di facebook

Movida e calcio, bufera a Milano: serate di lusso e escort, coinvolti anche giocatori di Serie A x.com