Serate di lusso e incontri privati a Milano | tra i clienti diversi calciatori pacchetti dopopartita da migliaia di euro

Da notizieaudaci.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano sono stati scoperti pacchetti esclusivi rivolti a calciatori, che includono serate di lusso, soggiorni in hotel e incontri con escort. Le indagini hanno portato alla luce un sistema che offre esperienze personalizzate per clienti facoltosi, con costi che arrivano a migliaia di euro. Tra i partecipanti ci sono diversi calciatori, coinvolti in incontri privati e serate di alta classe.

Inchiesta a Milano, spunta il “dopopartita” per calciatori: serate, hotel ed escort. Non solo locali e champagne, ma veri e propri pacchetti esclusivi costruiti su misura per clienti facoltosi. E tra questi, secondo quanto emerge dall’inchiesta della Procura di Milano, ci sarebbero anche diversi calciatori di Serie A. È questo il quadro che si sta delineando attorno a un’indagine che punta a far luce su un presunto sistema organizzato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nella movida milanese. Il sistema: eventi di facciata e “servizi” per clienti vip. Dietro l’apparenza di una società che organizzava eventi, con sede a Cinisello Balsamo, si sarebbe nascosta un’attività ben più strutturata.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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