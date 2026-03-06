Basket Serie C La Pianese dopo il pari di Ravenna è in attesa del Pineto Birindelli soddisfatto | I ragazzi hanno dato davvero tutto

La squadra di basket della Serie C, la Pianese, ha concluso con un pareggio senza reti la trasferta contro il Ravenna e ora si prepara ad affrontare il Pineto, in programma domenica al Comunale alle 14:30. Dopo la partita, il tecnico Birindelli ha espresso soddisfazione per l’impegno dei giocatori, che hanno dato tutto durante la gara. La squadra ha ripreso gli allenamenti pomeridiani, seguendo una sessione di scarico.

Dopo il prezioso pareggio, a reti bianche, ottenuto sul campo del Ravenna, la Pianese è già tornata al lavoro (in programma seduta di scarico per recuperare dalle fatiche, oggi e domani allenamenti pomeridiani): domenica al Comunale, arriverà il Pineto (fischio di inizio alle 14,30). Sarà l'ultimo sforzo, prima del turno di riposo e del rush finale in cui si deciderà il destino del campionato. "A Ravenna, ancora una volta, i ragazzi hanno dimostrato grande attaccamento e un forte senso di appartenenza – le parole del tecnico bianconero, Alessandro Birindelli (nella foto) –. Hanno messo in campo tutte le energie che avevano". "Nella formazione iniziale qualcosa ho cambiato – ha aggiunto il mister –: giocando ogni tre giorni c'era bisogno di inserire energie fresche.