Ex Frecciarossa ecco City4 | cinema food polo sanitario e formazione Così rinasce il polo di via Sostegno

Il polo di via Sostegno si rinnova con il progetto City4, che trasforma l’ex Frecciarossa in un centro multifunzionale. L’area comprende spazi dedicati al cinema, al food, a un polo sanitario e a servizi di formazione. Quattro sezioni si affiancano per offrire intrattenimento, benessere, socialità e supporto alle attività commerciali locali.

Presentato il piano di rilancio: addio al vecchio modello di centro commerciale, la struttura diventa un hub di servizi. Superficie di vendita dimezzata, 1000 parcheggi passano al Comune e 600 mila euro per la promozione della città. Quattro aree - food, benessere, intrattenimento e valore sociale - e la complementarietà (nei confronti del commercio cittadino) come parola d'ordine. Il nuovo corso dell'ex Frecciarossa parte da qui. Davanti alla struttura di via Sostegno, MyCredit (Gruppo Orion) e la Loggia hanno svelato City4, il progetto che ambisce a trasformare un "buco nero" urbano in un hub multifunzionale capace di ricucire il rapporto tra la stazione e il cuore antico della città. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

