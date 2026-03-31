sardegna da sei anni fanalino di coda nelle nascite in italia

In Sardegna, il numero di nascite si è progressivamente ridotto negli ultimi sei anni, posizionando l’isola tra le regioni con il tasso di natalità più basso in Italia. Questa tendenza, che si è consolidata nel tempo, riflette un calo costante delle nascite e una diminuzione della popolazione infantile rispetto al passato. La questione demografica coinvolge ormai diverse aree dell’isola, con effetti visibili sui dati ufficiali.

L’inverno demografico, in Sardegna, è già arrivato. Perché, da qualche anno, nascono sempre meno bambini. E i dati relativi a fecondità e natalità non fanno che certificare un andamento sottolineato da tempo. Il punto di non ritorno nel 2018, quando si è andati sotto i 10mila nati. In 14 anni persi 500 nati all’anno. Per il sesto anno consecutivo - come rilevato dall’Istat - la Sardegna presenta fecondità inferiore all’unità e diminuzione sul 2024. «Nel 2011 in Sardegna avevamo 12.500 neonati - chiarisce Manuel Scarano, direttore della Neonatologia dell’azienda regionale di rilievo nazionale - oggi ne abbiamo circa 6.500. Un picco in discesa importante. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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