Giovani e casalinghe Così si sono rovinati

Un uomo di 49 anni, amministratore delegato di un gruppo specializzato nella cura di patologie psichiatriche e dipendenze, ha dichiarato che alcune giovani e casalinghe si sono rovinate. La struttura, sotto la sua gestione, si dedica al trattamento di soggetti con problematiche legate a disturbi mentali e dipendenze patologiche. La sua affermazione riguarda un fenomeno che coinvolge queste categorie di persone.

Filippo Aliotta, 49 anni, è l’amministratore delegato del Gruppo Villa Silvia. Sotto la sua direzione, la struttura si è specializzata nella cura delle patologie psichiatriche e delle dipendenze patologiche. Parte del Gruppo è anche il Centro San Nicola, a Piticchio di Arcevia, una struttura residenziale che segue un modello terapeutico ispirato a realtà internazionali, focalizzato sulla brevità del ricovero e sul supporto post-cura. Dottore Aliotta, al Centro San Nicola si rivolgono anche pazienti affetti da ludopatia? "Sì, il percorso dedicato al paziente dura otto settimane, si tratta di un percorso ‘residenziale’, in cui il paziente viene affidato a un terapeuta, ma si lavora anche con gruppi di aiuto muto e poi si passa ad un follow up con gruppi, reti di sostegno e condivisione per altri 10 mesi".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Giovani e casalinghe. Così si sono rovinatiIntervista a Filippo Aliotta, amministratore delegato del Gruppo Villa Silvia specializzato nella cura di patologie psichiatriche e delle dipendenze patologiche. ilrestodelcarlino.it

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