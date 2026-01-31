In Minnesota, molti giovani e cittadini di classe media si sentono ormai esclusi, mentre gli anziani e le persone meno abbienti si sentono circondati dagli immigrati. Donald Trump ha approfittato di questa situazione, puntando ancora di più sull’immigrazione con l’Ice. Nel frattempo, all’aeroporto di San Diego è stato inaugurato un nuovo terminal per i voli internazionali, tutto nuovo e moderno, dai bagni ai caroselli, con procedure di ingresso più snelle.

All’aeroporto di San Diego c’e’ un nuovo terminal per i voli internazionali. Tutto è nuovo di zecca, dai bagni ai caroselli fino alle procedure d’ingresso. A chi viaggia con un visto decennale non si chiedono più le impronte digitali, basta una foto, un sorriso due chiacchiere e via e si entra negli Stati Uniti. Per chi arriva dall’Europa, dove l’eco sinistro della caccia all’emigrato dell’ICE e del border patrol fa tornare alla mente i raid dei nazisti, l’accoglienza di San Diego è una vera sorpresa. A pochi chilometri dal confine messicano, questa è una città dove si sente parlare piu’ spagnolo che inglese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Minnesota: partiti giovani e classe media, sono rimasti anziani e meno abbienti che si sentono accerchiati dagli immigrati. Così Trump sfrutta la situazione con l'Ice

