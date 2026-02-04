L’allarme dei balneari | Così siamo rovinati
I balneari di Marinella sono in allarme. Andrea Carlini, presidente del Consorzio, dice che sono rovinati dopo la decisione del Tar che cambia gli equilibri sul litorale. La stagione estiva è alle porte e ora si aspettano risposte concrete per capire come andare avanti.
"Siamo rovinati". Queste le prime parole del presidente del Consorzio balneari Andrea Carlini sulla sentenza del Tar che stravolge gli equilibri del litorale di Marinella a pochi mesi dall’inizio della stagione estiva. "I giudici non hanno tenuto conto che siamo a ridosso della stagione balneare – commenta incredulo Andrea Carlini – Come si può pensare che sia possibile concludere le procedure entro un mese ed effettuare le nuove assegnazioni in così poco tempo?". Secondo l’attuale concessionario dello stabilimento Zena l’orizzonte temporale dettato dal Tar sarebbe impraticabile, dal momento che anche una volta vinta una procedura a evidenza pubblica, per realizzare il progetto proposto, il concessionario ha la necessità di richiedere e ottenere diverse autorizzazioni, pratiche non compatibili con tempistiche così risicate. 🔗 Leggi su Lanazione.it
