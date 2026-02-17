Devo tornare a scuola ma ho paura le aggressioni aumentano | parla il prof preso a schiaffi dal padre di un'alunna

David Treggiani, insegnante di Foggia, ha raccontato di aver paura di tornare a scuola dopo essere stato colpito con uno schiaffo dal padre di un’alunna durante una lezione. L’uomo si è scagliato contro di lui dopo che la figlia era stata rimproverata per un comportamento scorretto, e la scena si è svolta davanti agli altri studenti. Treggiani ha spiegato che gli episodi di violenza tra genitori e insegnanti sono diventati più frequenti nelle ultime settimane.

David Treggiani, docente di Foggia, è stato schiaffeggiato in classe dal padre di una studentessa rimproverata. Ora si prepara a tornare a scuola, ma "con angoscia e paura". Docente schiaffeggiato da padre di un'alunna dopo rimprovero. Il racconto del prof: "L'episodio mi ha turbato. Tornerò certamente a scuola ma ora ho paura" Un insegnante di lingua e letteratura straniera di un istituto tecnico a Foggia è stato colpito con uno schiaffo dal padre di una studentessa dopo averlo rimproverato in classe. Prof rimprovera un'alunna, il padre di lei fa irruzione in classe e lo prende a schiaffi Un insegnante dell'Istituto Einaudi di Foggia è stato colpito da uno studente in classe, e il padre della studentessa ha reagito violentemente entrando nell'aula e prendendolo a schiaffi.