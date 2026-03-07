Capotreno preso a pugni da un passeggero tuonano i sindacati | Adesso basta

Un capotreno è stato colpito con un pugno da un passeggero, mentre anche un autista di autobus è stato aggredito. I sindacati commentano che la situazione sta diventando insostenibile e chiedono un intervento immediato. Le aggressioni da parte di passeggeri violenti sono diventate troppo frequenti nel settore dei trasporti pubblici, mettendo a rischio la sicurezza del personale.

La violenza nel giorno in cui si ferma il 60% del trasporto pubblico locale dopo le aggressioni registrate nel casertano Un capotreno e un altro autista di autobus aggrediti. Il personale dei trasporti è sempre più in pericolo con aggressioni da parte di passeggeri violenti che si registrano con una pericolosa frequenza. Nella giornata di giovedì, il capotreno di un convoglio che da Salerno avrebbe dovuto raggiungere Caserta è stato aggredito da un passeggero al quale aveva chiesto il biglietto. Il malcapitato sarebbe stato colpito con pugni al volto che gli hanno procurato un trauma cranico. Il treno è stato fermato (e soppresso) all’altezza di Sarno per consentire al capotreno di essere soccorso e trasportato in ospedale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Capotreno preso a calci in stazione da un passeggero: aggressione nel BologneseBologna, 19 gennaio 2026 - Capotreno preso a calci in stazione da un passeggero che si rifiutava di scendere.

